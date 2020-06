Kunstwerk Kayersbron spettert, twinkelt en sprankelt in vijver Apeldoorn Zuid

Apeldoor­ners gooien meer afval van zich af tijdens de coronacri­sis

6:00 Het regent dit jaar meldingen bij de gemeente Apeldoorn over achtergelaten afval in de bermen van wegen of in de natuur rond Apeldoorn. Het aantal meldingen van gedumpt afval zit met ruim zevenhonderd nu al bijna op het het totale aantal van vorig jaar.