Kunstwerk met borsten, billen en piemels hangt vanaf maandag weer in park in Apeldoorn

Roosen won in 2006 de Wilhelminaring, een oeuvreprijs voor beeldend kunstenaars. Als deel van de prijs mocht ze voor de gemeente Apeldoorn een kunstwerk maken. Wethouder Cziesso is blij dat het kunstwerk weer terugkeert waar het hoort. ,,In de openbare ruimte, waar iedereen er naar kan kijken, ervan kan genieten of er over in gesprek kan gaan.’’