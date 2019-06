Kunstwerken van 95 mensen uit Oost-Nederland hangen deze zomer in het Rijksmuseum

Veelzijdi­ge Apeldoor­ner Adnan Akdemir overleden

14:32 De Apeldoornse oud-politicus en horecaman Adnan Akdemir is overleden. Akdemir was van 1994 tot 1998 raadslid voor de PvdA in Apeldoorn. Daarna legde hij zich onder meer toe op horeca en catering. In die hoedanigheid bestierde hij onder meer een eigen restaurant en was hij acht jaar verbonden aan ACEC. Akdemir trad ook op als beëdigd tolk en was eerder jongerenwerker.