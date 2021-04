Kwam de vermiste Ercan Özturk uit Apeldoorn wel in Deventer aan?

Meerdere antennes van auto’s gestolen in Apeldoorn­se wijk De Maten: ‘Blijkbaar interes­sant’

12 april Nogal opmerkelijke diefstallen dit weekend in de Apeldoornse wijk De Maten: nabij winkelcentrum De Eglantier en de Matenhoeve werden meerdere antennes van auto’s gegrist. De politie fronst de wenkbrauwen over de daad en tast tegelijkertijd in het duister over het motief. ,,Wat je met antennes moet? Geen idee. Blijkbaar zijn ze interessant.”