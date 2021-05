Kwart gemeenten in Oost-Nederland wil wapens voor boa

Bomenrand rond nieuw Marktplein in Apeldoorn, maar geen fietsenkel­der of zonnepane­len

3 mei Het nieuwe Marktplein in Apeldoorn is straks voor een groot deel omzoomd met bomen. ,,Fantastisch’’, vindt Hans Ruijssenaars, de man die daar al ruim dertig jaar voor pleit. Een fietsenstalling is juist geschrapt uit het plan voor dat plein.