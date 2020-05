Kwart van de ondernemingen in Gelderland staat op omvallen, vooral in de horeca

Apeldoorn wil door met herinrich­ting Marktplein, kosten vallen opnieuw hoger uit

13 mei Apeldoorn wil de herinrichting van het Marktplein alsnog uitvoeren. Uit een nieuwe doorrekening blijkt dat die nog eens 583.000 euro meer gaat kosten dan gedacht. Toch is doorzetten goed, vindt wethouder Maarten van Vierssen: als een impuls voor de binnenstad. Sommige andere vernieuwingen in het centrum gaan voorlopig wel in de ijskast.