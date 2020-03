Kwestie in Apeldoorn: Liever verhuizen dan iets lagere zorgunit op de erfafscheiding

Zo’n 25 jaar huurde het gezin tot volle tevredenheid een woning aan het Gooiland. Tot in juli op de erfgrens een 3.10 meter hoog gebouwtje kwam te staan, een zorgunit. Van overleg vooraf was geen sprake. De woning naast De Haas is toegewezen aan statushouders. Een van de gezinsleden heeft een fysieke beperking. Om het huis geschikt te maken, was extra oppervlakte op de begane grond nodig. De gemeente, verantwoordelijk voor de huisvesting, vond de oplossing in een zorgunit.