Kwetsbare jongeren staan krachtig voor de camera in Apeldoorn

Kwetsbare jongeren in Apeldoorn werden vrijdagavond in het zonnetje gezet. Of, beter gezegd, in de spotlights, want ze konden even ervaren hoe het is om fotomodel te zijn.

Voor ongeveer 140 jongeren in de gemeente Apeldoorn is het niet vanzelfsprekend dat zij kerst vieren aan een rijkgevulde tafel. Het zijn dak- of thuisloze jongeren en risicojongeren van 18 tot en met 23 jaar. Meerdere keren per jaar wordt er iets leuks voor hen georganiseerd bij het Jongeren Informatie Punt van Stimenz aan de Asselsestraat. Gisteren stonden er pizza's, fotoshoots en t-shirt-schilderen op het programma.

Gel

,,Heb jij een potje gel voor me?” vraagt Fabian (22) aan een leeftijdsgenoot. ,,Ah joh, je haar zit hartstikke goed”, krijgt hij te horen. Er wordt niet iedere dag een professionele portretfoto van hem gemaakt. Hij besluit zijn muts toch maar op te houden. Die vormt een unieke combinatie met zijn legerprint-jack, trainingsbroek met verfvegen en sneakers. De fotograaf vindt het helemaal goed. ,,Je mag wel stoer, echt stevig in je schoenen staan. Jaa, mooi zo”, zegt hij tegen Fabian. Zijn vriendin Amber (18) heeft lange blonde haren en poseert met haar handen in haar zij als een fotomodel. Beiden zijn tevreden met de foto’s, die ze in een mooie lijst cadeau krijgen.

Dat is precies het doel van de fotoshoot: de jongeren in hun kracht zetten. Dat benoemt wethouder Detlev Cziesso in een korte toespraak. De gemeente Apeldoorn steunt het evenement met een financiële bijdrage. Voor alle vijftig aanwezige jongeren staat er een kerstpakket klaar. Fabian krijgt als eerste een pakket uit handen van de wethouder.

Verklaring

,,Het aantal jongeren dat een beroep doet op jeugdhulp, neemt de laatste jaren toe”, aldus Cziesso. ,,We hebben daar nog geen verklaring voor; dat zijn we nu aan het uitzoeken. Eind januari hopen we daar meer duidelijkheid over te hebben.”