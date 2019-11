Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn langer dicht voor herstel ‘ongelukkenbocht’

Geen Costes, maar The Sting in gloednieuw winkelpand Apeldoorn

Costes of The Sting, of tóch Costes? Of The Sting? Het was even onduidelijk maar de gevel en etalages laten er geen misverstanden meer over bestaan. Modezaak The Sting neemt intrek in het gloednieuwe winkelpand op de hoek van de Beekstraat en de Hoofdstraat in Apeldoorn.