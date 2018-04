'Laat Apeldoornse senior profiteren van waarde woning'

De verzilverlening is een nieuwe landelijke regeling, die in een woonplaats beschikbaar is als de betreffende gemeente of provincie daarvoor kiest.

Veel senioren met een eigen woning hebben een huis dat meer waard is dan de hypotheek bedraagt. Bijvoorbeeld doordat de woning in de loop der jaren in waarde is gestegen, of omdat de hypotheek deels is afgelost. Dat gedeelte waar geen hypotheek op rust, is met de verzilverlening om te zetten in een lening zonder maandelijkse rente of aflossing. De rente wordt jaarlijks opgeteld bij de schuldrest.

De woningeigenaar kan zo dus 'bij zijn geld', bijvoorbeeld om de woning aan te passen om er langer te kunnen wonen, zo is de opzet. Waar het geld precies voor mag worden gebruikt, bepaalt de betreffende gemeente of provincie die de lening verstrekt. Het is in elk geval niet de bedoeling het geld bijvoorbeeld aan een wereldreis te besteden.

Aflossen

De bijzondere lening moet worden afgelost bij verkoop van de woning, overlijden van de langstlevende schuldenaar of als de looptijd voorbij is. Hoewel dat laatste vrij theoretisch is: de looptijd is 75 jaar.