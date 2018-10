Laatste dagen Kids Playground in Apeldoorn: 'Vet stom dat het verdwijnt'

Kijk hier hoe de langste dag eruit ziet als het wintertijd is

13:11 Houden we het systeem met winter- en zomertijd of kiezen we voor een van beide tijdsaanduidingen? Het kabinet moet voor komend voorjaar een keuze maken, de politiek is hopeloos verdeeld. Maar wat betekent een keuze voor een van de systemen voor de langste en kortste dag van het jaar?