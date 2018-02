Laatste fase Schatkamer van Zuid in Apeldoorn in verkoop

Het nieuwe buurtje bevindt zich tussen Kayersdijk en het kanaal. De afgelopen jaren is het gebied in fases omgevormd van (voormalig) bedrijventerrein naar woonwijk.

De laatste fase bevat 22 nieuwbouwwoningen, verdeeld over vier rijtjes. Daarnaast worden er twee woningen gerealiseerd in een oude villa.

De architectuur van de nieuwe woningen heeft een 'industriële' uitstraling en is daarmee gebaseerd op de werkplaatsen die vroeger in het gebied stonden. Met name op de voormalige machinefabriek Van der Ploeg.