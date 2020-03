Laatste restjes verdwijnen uit Apeldoorn; maar welke toekomst Americahal in Zwolle wacht blijft gissen

's Heeren Loo: kom even niet wandelen op Groot Schuylen­burg Apeldoorn

16:12 Het is een fraai terrein, het groene gebied waar zorginstelling Groot Schuylenburg in Apeldoorn in ligt. Voor de huidige omstandigheden is het echter iets té aantrekkelijk: moederorganisatie 's Heeren Loo hoopt dat mensen er nu even niet komen wandelen of fietsen.