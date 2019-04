Laatste voorbereidingen RMS-dag in Orpheus in volle gang

Chef-kok Henk Testerink staat rond 08.00 uur samen met een medewerker al in de keuken voor de laatste voorbereidingen. ,,Zodra we vorige week hoorden dat de viering toch door zou gaan, ben ik begonnen met bestellen. En vanaf dinsdag ben ik al nasi en satésaus aan het koken. Normaal hebben we wel iets meer tijd om alles voor te bereiden. Nu smeren we nog even wat broodjes voor de verkoop, en straks gaat de frituur aan voor de loempia's, en de ovens om de broodjes bapao te stomen.’’

Flexibel

Ondanks dat theaterdirecteur Mirjam Barendregt vorige week nog stelde dat het haast onmogelijk is om in zo'n korte tijd een evenement van deze omvang voor te bereiden, is het theater klaar voor de bezoekers. ,,Zulke congressen organiseren is ook wel onze kracht’’, vertelt Patricia van der Meulen van het theater. ,,Dus de zalen klaarmaken is niet het probleem, maar met name op zo'n korte termijn het personeel regelen is lastig. Gelukkig heeft iedereen zich heel flexibel opgesteld en geschoven met vrije dagen. Dat geldt niet alleen voor ons personeel, maar ook bijvoorbeeld de technicus die we inhuren voor de techniek in de zaal, en onze cateringpartners.’’