Laatste Wil blijft strijden voor zelfdodingspoeder

CLW is er voor mensen die zonder bemoeienis van een ander op een humane manier een eind aan hun leven willen maken. Er ontstond ophef over het poeder nadat de 19-jarige Ximena Knol zelfmoord had gepleegd en haar ouders CLW ervan betichtten hun dochter op het spoor van het poeder te hebben gezet. Van Wijk: ,,Ik vind het intriest wat er is met Ximena is gebeurd, maar als Coöperatie hadden we hier niets mee van doen.''