Laatste Wil gaat graag in gesprek met minister De Jonge

De minister van Volksgezondheid kondigde dinsdag aan 'een indringend gesprek' te willen. Apeldoorner Jos van Wijk, voorzitter van CLW, staat daar naar eigen zeggen zeer open voor. ,,We overtuigen de minister met alle soorten van genoegen van het feit dat we met een goede zaak bezig zijn. En dat een hele grote groep Nederlanders dat met ons eens is. Dat baseer ik op meerdere onderzoeken, maar de minister is daar kennelijk nog niet zo van overtuigd. Geef ons in elk geval de kans om hier op bescheiden schaal mee te beginnen. Zodat we kunnen laten zien dat dit veilig kan. Dat er geen hellend vlak is, en dat we echt met de mensen begaan zijn die bij ons komen.''