Lachgas in spel bij tweetal auto-ongelukken, bestuurders slaan op de vlucht

Bij twee auto-ongelukken in Brummen en Beekbergen, afgelopen nacht, is waarschijnlijk lachgas in het spel geweest. In beide gevallen gaat het om eenzijdige aanrijdingen en is een fles met het bedwelmende lachgas bij het voertuig gevonden. Bestuurders sloegen bij beide ongelukken op de vlucht.

In Beekbergen reed zondagochtend even na enen een blauwe Volkswagen Polo zomaar de tuin van een zorginstelling aan de Dorpstraat in. De auto ramde het tuinmuurtje waarna de airbags open klapten. Een van de twee inzittenden ging er, zo heeft een getuige de politie gemeld, in volle vaart te voet vandoor.

Op zijn vlucht nam de vermoedelijke bestuurder een fles lachgas mee die hij vlakbij probeerde te verstoppen. De fles is op aanwijzing van die getuigen gevonden. Een korte zoekactie van de politie naar de man leverde niets op.

Uit de bocht

De tweede inzittende -woonpaats en leeftijd nog onbekend- is eigenaar van de auto, hij vluchtte niet. Hij zou de politie verteld hebben dat hij bijrijder was en samen met de gevluchte jongen vanuit Arnhem naar Apeldoorn onderweg was, maar dat ze in Beekbergen uit de bocht zijn gevlogen.

Lichte verwondingen

De eigenaar van de de auto is door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld aan enkele lichte verwondingen. Het is onduidelijk of de gevluchte bestuurder onder invloed van lachgas of andere middelen was. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De zwaarbeschadigde Volkswagen is afgesleept.

Volledig scherm De politie tref bij het ongeval in Brummen een fles lachgas aan in de sloot. © Melvin

In Brummen was kort daarvoor ook een ongeval gebeurd waarbij mogelijk lachgas in het spel was. Op de rotonde van N348 en N345 tussen Brummen en Zutphen vloog een auto uit de bocht en ramde meerdere betonblokken en palen.