Lage straf geëist voor autoaanslag op twee mannen in Apeldoorn

In december reed de 22-jarige Apeldoorner Lodewijk A. na een langlopende ruzie in op twee plaatsgenoten met zijn auto. Volgens de officier van justitie een poging tot doodslag. Toch eiste zij slechts 2 jaar voorwaardelijke celstraf bovenop de al uitgezeten 48 dagen cel en een rijontzegging van 2 jaar. ,,Hij is minder toerekeningsvatbaar.’’

Vanonder zijn met gel ingesmeerde blonde haar kijkt de verdachte de rechters in de rechtbank van Zutphen nerveus aan. ,,Ik heb niet slim gehandeld. Ik had niet moeten doen wat ik heb gedaan,’’ prevelt A. op de vraag wat hem tot zijn daad bracht.

De gebeurtenis is een climax van een slepende ruzie tussen A. en de familie van de slachtoffers. Het is een verhaal van heetgebakerde mannen die graag met hun vuisten problemen oplossen. Bron van het conflict is een vechtpartij tussen de verdachte en Daley en zijn oom Rob op Koningsdag in 2016. Voor zijn aandeel in deze knokpartij is A. al veroordeeld waartegen hij in hoger beroep is gegaan.

Honkbalknuppel

Ruim een jaar later rijdt A. in december langs een bushalte aan de Rijnstraat in Apeldoorn. Daar staat Daley. Volgens de verdachte gooit hij iets naar de auto van A.. Er volgt een vechtpartij.

Op een gegeven moment rent Daley naar zijn ouderlijk huis verderop in de Rijnstraat. Zijn gealarmeerde vader Peter komt, volgens meerdere ooggetuigenverslagen, met een honkbalknuppel naar buiten om orde op zaken te stellen.

De verdachte laat het niet zo ver komen en stapt in zijn auto en scheurt op hoge snelheid over de straat in de richting van Peter en Daley. Even denken zij dat A. ervandoor gaat, maar op het laatste moment stuurt hij scherp in en raast op de stoep af, waar het tweetal staat. Volgens getuigenverslagen, waar de rechter uit citeert, wordt Peter geraakt en ‘in een hoge boog gelanceerd.’

Voortuinen

A. ploegt door drie voortuinen heen, stapt uit en pakt een geparkeerde fiets die hij gooit naar zijn tegenstanders. Een andere zoon van Peter, Justin, komt volgens een vrouwelijke automobilist met een slagersmes naar buiten. Zij weet hem dat mes te ontfutselen en weg te gooien. Het wordt haar niet in dank afgenomen. Inmiddels is oom Rob met zijn eigen honkbalknuppel aangekomen. Hij gooit de vrouw op de grond om daarna het gevecht met A. te vervolgen. Die ziet zich tegenover een overmacht staan en vlucht te voet.

Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat A. een lichte verstandelijke beperking heeft waardoor hij in mindere mate toerekeningsvatbaar is. Het OM gaat mee in deze analyse en past daarom het jeugdstrafrecht toe op de meerderjarige verdachte. Dat betekent dat de strafmaat automatisch lichter uitvalt.

Rijontzegging