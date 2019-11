Lagere afvalnota, hogere parkeertarieven: ChristenUnie komt met eigen oplossingen voor financiële ellende Apeldoorn

Maalderij in Klarenbeek wint prijs met fraaie restaura­tie

12 november De Maalderij in Klarenbeek is het best geslaagde restauratieproject in de gemeente Apeldoorn, in de afgelopen drie jaar. Dat is de uitkomst van een verkiezing die de Stichting Apeldoornse Monumenten heeft gehouden.