Lagere grondprijs optie voor betaalbare huizen voor jongeren in Voorst

Een lagere grondprijs is een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat er in de gemeente Voorst meer betaalbare woningen komen, onder meer voor jongeren. Vooral uit de kleinere kernen trekken de mensen weg, en dat baart zorgen.

Betaalbare woningen - koop én huur - moeten een bijdrage leveren om de kleinere dorpskernen van de gemeente Voorst leefbaar te houden, vindt de Voorster politiek. Onder meer een verlaging van de (in Voorst relatief hoge) grondprijzen zou daarbij een optie zijn. ,,Ja, we snappen dat dat gevolgen heeft. Maar van de twaalf kleinere kernen is er maar één die groeit", hield Edo Horstman (Gemeente Belangen) zijn collega's in de raad voor.

Meerdere partijen lijken bereid naar de grondprijs te kijken, mocht dit een een bijdrage kunnen leveren aan meer betaalbare woningen.

Utopisch

Zo niet VVD-Liberaal2000. ,,Utopisch", vindt Ruud Kooij het zelfs, ,,dat het idee bestaat dat je de kleine kernen kunt redden door de grondprijzen te verlagen. Ik denk dat jeugd niet in kleine kernen wil wonen omdat de voorzieningen daar minder zijn. Laat de markt zijn werk maar doen."

Afspraken met IJsseldal

Het gemeentebestuur is ook in onderhandeling met woningcorporatie IJsseldal, over de nieuwe prestatieafspraken. ,,Daarbij moet ook gesproken worden over groepen die nu noodgedwongen de gemeente verlaten.", zei Paul Jonkman van D66. ,,Jongeren die net van school zijn, bijvoorbeeld. En minder kapitaalkrachtigen, of mensen die na een scheiding een huis zoeken. In Voorst zitten we altijd tegen het plafond van de huurgrens aan; wij zouden graag ook lagere huurprijzen zien", zei Jonkman.

CDA-raadslid ArendJansen viel Jonkman bij: ,,IJsseldal zegt niet goedkoper te kunnen bouwen, omdat het te maken heeft met hoge grondprijzen en normen vanuit het rijk (zoals passend toewijzen, red.). Die vormen een probleem."

Niet weggejaagd