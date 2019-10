Lamberink is blij met brons, maar baalt van missen finale teamsprint op EK Baan in Apeldoorn

De in Apeldoorn woonachtige Lamberink, opgegroeid in Bergentheim, had nog even tijd nodig om echt gelukkig te kunnen zijn met de derde plek op het EK Baanwielrennen in Apeldoorn. Ze reed samen met Shanne Braspennincx.

Druk

De druk was vooraf namelijk flink groot, omdat de vrouwen van de teamsprint zich aan bondscoach Hugo Haak moeten laten zien deze maanden. Zij moeten de Nederlandse bondscoach overtuigen om het olympische traject in te gaan met de teamsprint in plaats van met individuele sprintsters. ,,We moeten laten zien dat we in staat zijn om een medaille in Tokio te pakken", legde Lamberink al eerder uit. ,,Dat betekent dat we hier op het EK echt wel wat moesten laten zien. Natuurlijk is brons dan mooi, maar in de eerste ronde lopen we de finale mis op maar vijfhonderdsten van een seconden en in de finale rijden de Duitse vrouwen langzamer dan wij in de eerste ronde. Dat steek nog een beetje.”