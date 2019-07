Lamberta de V. vrijgesproken: Geen bewijs dat Apeldoornse (67) haar echtgenoot doodstak

Kamerfrac­tie CDA wil sneller besluit over overname Sandd door PostNL

11:57 Dat de Autoriteit Consument & Markt geen datum kan noemen voor een uitspraak over de fusie tussen de postreuzen Sandd en PostNL is de CDA-fractie in de Tweede Kamer in het verkeerde keelgat geschoten. ACM brengt daardoor bedrijven die opereren in een moeilijke markt in problemen meent het CDA, dat naar aanleiding van berichtgeving in deze krant over de kwestie vragen heeft gesteld aan staatssecretaris Mona Keizer (Economische Zaken & Klimaat).