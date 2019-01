Landelijke belangstelling voor Koningsschool in Apeldoorn, maar: ‘jammer, hier mogen geen appartementen’

Werkloos­heid Stedendrie­hoek daalt snel

10:30 Het aantal WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en op de Noordwest-Veluwe is afgelopen jaar sterker gedaald dan de landelijke tendens. Eind december werden in deze regio 8.847 uitkeringen verstrekt. Dat is 2.740 minder dan eind 2017, wat neerkomt op een daling van 23,6 procent. Landelijk was die daling 204 procent.