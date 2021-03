Landelijke picknick- en protestactie valt bij pannenkoekenrestaurant uit Ugchelen in het water

De dag begon voor Yvonne Oldenburg nog volgens plan. Kort na openingstijd zondagmiddag lagen de kleedjes op het parkeerterrein van ’t Pannekoekhuis in Ugchelen klaar. Het kampvuur knetterde en op geïmproviseerde tafels van boomstammen stonden plantjes. Niet veel later ontving ze de eerste ‘gasten’: bezoekers die een pannenkoek net buiten het terras konden opeten. ,,Het was heel leuk, voor even. Automobilisten stopten zelfs even om te kijken wat we aan het doen waren.’’