Landgoed Klarenbeek herstelt moestuin uit 1920 en laat oogst terugkeren in afhaal-kerstmenu

Sjoerd uit Apeldoorn door in The Voice: ‘Dit smaakt naar meer’

13 december Zanger en gitarist Sjoerd Bos uit Apeldoorn kan zich opmaken voor de battles, hij is door in The Voice of Holland. Bos zong vrijdagavond You’ve Got A Friend In Me van Randy Newman. Met succes: Ali B. draaide als eerste en enige zijn stoel om.