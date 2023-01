Lange file door kapotte vrachtwagen op A50 bij Beekbergen opgelost, rijstrook weer open

Zo moeten Brummena­ren meer invloed krijgen in de politiek: ‘Vertrouwen heeft afgelopen jaren deuk opgelopen’

De aanleg van zonneparken, het opvangen van vluchtelingen, woningbouw. Thema’s waar inwoners uiteenlopende meningen over hebben, maar waarover ze vaak niet mee kunnen beslissen. De dorpsraad van Brummen wil daar verandering in brengen door middel van een nieuw initiatief. ,,Het is niet de bedoeling om het democratisch proces de nek om te draaien.”

