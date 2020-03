Lange files op A1 bij Stroe en op A50 bij Loenen voorbij

Bezorgde bewoners Soerense­weg Apeldoorn willen maatrege­len: ‘Het is één racebaan. Dit gaat een keer goed fout’

6:00 Bewoners van de Soerenseweg in Apeldoorn maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid van jong en oud in hun buurt. Veel automobilisten rijden er te hard en tegen het verkeer in. ,,Het is wachten op een ongeluk, dit gaat een keer goed fout’’, vreest bewoner Willy de Graaf.