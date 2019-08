Lange koopzondagen zijn Anklaar 2.0 (nog) niet gegund in Apeldoorn

Organist Everhard Zwart neemt risico om toch in Grote Kerk van Apeldoorn te spelen

12 augustus Niet spelen op het Bätz Witte orgel van de Grote Kerk in Apeldoorn? Dat was voor Everhard Zwart geen optie. Zeker in het jaar dat de organist zijn 40-jarig jubileum viert wil hij aan de Loolaan een concert geven. Op donderdag 15 augustus is het zo ver. ,,Ik hoop maar dat het publiek het ook waardeert en me weet te vinden.’’