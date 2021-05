Langer sluipverkeer... Stikstof zet streep door hoofdingangen wijk Zuidbroek in Apeldoorn

Film over de strijd van Apeldoorn­se ‘viruswap­pie’ Wilma: ‘Mensen, word wakker!’

19 mei Corona bestaat niet en onzichtbare en invloedrijke elite heeft de wereldmacht. Zie hier de visie van Apeldoornse Wilma, die schittert in de korte film Wappie. Documentairemaker Tom Verstraten wil hiermee ‘dit gevoelige onderwerp op een respectvolle manier’ in beeld brengen. ,,Het is te gemakkelijk om deze mensen in een hoekje te drukken.’’