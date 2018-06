Langer wachten op nieuw infocentrum 't Leesten

De bouw van een informatiecentrum en restaurant op 't Leesten dreigt vertraging op te lopen. De commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) van de gemeente Apeldoorn is niet te spreken over het complex dat Staatsbosbeheer in het Ugchelense natuurgebied wil plaatsen.

Het buitencentrum moet het transferium van 't Leesten afronden. Er komen verschillende voorzieningen in: informatie over de Veluwe met een expositie, een souvenirwinkel, horeca en toiletten. De bedoeling is dat het een uitvalsbasis is voor mensen die de natuur in gaan. Wie met de auto komt, vindt er ruime parkeergelegenheid, en kan daarna te voet of op de fiets verder.

De provincie Gelderland wil graag een aantal van dit soort vaste entrees tot de Veluwe. Eerder zijn al transferia aangelegd bij Nunspeet en de Posbank.

Plantenkas

Het buitencentrum dat op 't Leesten komt, is gepland tussen de speelkuil en de heide. Om te voorkomen dat de doorsteek tussen die twee open gebieden dichtgebouwd wordt, is bedacht het middendeel van het complex transparant te maken, als een soort grote plantenkas met aansluitend terras. Aan weerszijden daarvan komen twee hallen die juist een donkere buitenkant hebben, en daardoor moeten opgaan in de bebossing.

Massief

Dat idee is goed, oordeelt de commissie ruimtelijke kwaliteit (crk). Maar de uitwerking klopt niet. Het geheel oogt massief en de modules aan de zijkanten zijn feitelijk metalen loodsen. Daarmee straalt het centrum naar het idee van de crk geen kwaliteit uit. Dat is geen verwijt richting architect, benadrukt de crk. Het probleem is dat hij met een te krap budget (600.000 euro) op pad is gestuurd, afgezet tegen het aantal vierkante meters dat er moet komen.

Hint

,,Binnen het budget is het zelfs heel knap gedaan. Maar misschien moet je dit als opdrachtgever zo niet willen'', geeft de crk als nadrukkelijke hint mee aan Staatsbosbeheer. ,,Zeker niet omdat dit juist één van de mooiste plekken van de Veluwe is.'' Ofwel moet het budget omhoog, ofwel de opzet kleiner. Duidelijk is dat als de plannen ongewijzigd blijven, er geen goedkeuring komt.