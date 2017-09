Langs de kant voor Prinsjesdag: Van de Royaltytwins tot Staphorster klederdracht

,,We proberen er elk jaar bij te zijn'', zegt Linda Oosterveen uit Apeldoorn. Samen met haar zus Jolanda staat ze al jaren met haar camera langs de kant om Prinsjesdag vast te leggen. ,,We staan ook wel bekend als de Royaltytwins.''

Prinsjesdag is voor de zussen zo vanzelfsprekend geworden, dat ze niet meer precies weet hoelang ze er al bij is. Linda: ,,Er zal ongetwijfeld een keer zijn geweest dat we er niet bij konden zijn, omdat we geen vrij konden krijgen van ons werk of omdat het wel heel slecht weer was.''

Veel veranderingen ten opzichte van de andere jaren verwachten de dames niet. ,,Er zal waarschijnlijk nog meer beveiliging zijn en extra controles, maar aan de indeling van de dag zien we niet snel iets veranderen.'' In het verleden konden Linda en Jolanda nog wel foto's maken achter het paleis, maar dat is nu afgesloten vanwege de veiligheid. ,,Dat is jammer, want je daar kreeg altijd hele mooie foto's.''

Langs de route van de Glazen Koets staan morgen ook schoolklassen, waaronder groep 7/8 van de Prinses Julianaschool in Kampen. ,,Wij koppelen educatie aan een uitje'', laat meester Matthijs Mulder van de school weten. ,,We gaan eerst naar Den Haag en daarna naar Delft. We leren de kinderen onder andere over het verleden van de Oranjes en bezoeken musea. Wij vieren om de twee jaar deze dag.''

