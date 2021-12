Langs de straat of in het bos slapen mag niet meer overal in Apeldoorn - hoe zit dat met daklozen, of een tentfeestje?

Nog altijd weinig gevacci­neer­den in Apel­doorn-Zuid; GGD komt met tijdelijke prikloca­tie

De vaccinatiegraad in Apeldoorn-Zuid is nog steeds te laag. Dat stellen GGD Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente. En dus komt in die wijk vanaf dinsdag een nieuwe en tijdelijke priklocatie. ,,We moeten nu naar de mensen toekomen”, zegt GGD-woordvoerster Trea ten Kate.

8 december