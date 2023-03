Lars (11) uit Apeldoorn knipt zijn haar af voor het goede doel: ‘Ik wil andere jongens inspireren’

Anke Land wint met tapijt cultuur­prijs van 10.000 euro in Apel­doorn

Kunstenaar Anke Land (76) heeft de Apeldoornse Reekum Cultuur Prijs gewonnen. De jury was onder de indruk van haar kleed dat gebaseerd is op een luchtfoto van brandend Hamburg na een bombardement in de Tweede Wereldoorlog.