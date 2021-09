Laten zien wat wél kan, dat is het belangrijkste voor ‘Gouden’ Tristan Bangma uit Apeldoorn

Hij was nog geen halve dag terug uit Tokio of wielrenner Tristan Bangma zat in Nederland alweer op de fiets. Even achterop de tandem bij zijn vader een lekker rondje door Friesland rijden. De visueel beperkte Apeldoorner - hij ziet minder dan één procent - lacht er smakelijk om. ,,Ja, er is niets mooiers om te doen toch? Heerlijk, misschien ben ik ook wel een beetje sportverslaafd, haha. Ik heb nadat we terug zijn uit Tokio alweer gefietst en hardgelopen.”