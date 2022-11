Lawaai en verkeershinder: deze kruising in Apeldoorn gaat komend weekeinde op de schop

Met video Bekende wandelrou­te in Apeldoorn plots afgesloten door groot hek (en dit is waarom)

De parkeerplaats die dichtbij de A50 in het Woudhuizer bos ligt, is opgeheven. Die plek was Natuurmonumenten en de gemeente Apeldoorn al veel langer een doorn in het oog vanwege illegale activiteiten. De startpunten van de wandelpaden verhuizen mee naar een nieuwe parkeerplek. Een deel van de route verdwijnt.

15 november