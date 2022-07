Lawaaiprotest bij ING in Deventer en in Apeldoorn: activisten bezetten bankkantoren

Rond de klok van halftwee verschenen zaterdagmiddag een handvol klimaatactivisten bij filialen van de ING-bank in Apeldoorn én Deventer. Het was onderdeel van grote landelijke actie van Extinction Rebellion tegen ING. Ze zijn boos over de miljarden euro‘s die de bank investeert in fossiele industrie en eisen verandering.

,,ING Fossiel Vrij,” staat geschreven op een bord van de actiegroepen in beide steden. Het is een boodschap aan de medewerkers en aandeelhouders van de bank, maar ook aan de klanten. De demonstranten zeiden klanten en ING-medewerkers niet te belemmeren. Omgekeerd legde ING de actievoerders niet in de weg, tot aan sluitingstijd.

De actievoerders hadden in totaal 24 vestigingen op de korrel, ING bevestigt dat op veertien plekken inderdaad demonstranten aanwezig zijn. Behalve in aan de Smedenstraat in Deventer en de Hoofdstraat in Apeldoorn stonden onder meer in Amsterdam, Den Haag, Nijmegen en Amsterdam klimaatactivisten plotseling binnen. ,,Demonstreren is hun goed recht, en zolang ze klanten en personeel niet hinderen, kunnen ze hun gang gaan", zegt woordvoerder Harold Reusken van het landelijk hoofdkantoor van de bank.

Wil niet luisteren

ING steekt volgens Extinction Rebellion elk jaar nog steeds zo’n 8,5 miljard euro in olie en gas, ook in nieuwe projecten. ,,We voeren al langer actie, maar ING wil niet luisteren. Klanten moeten nu ook maar eens weten wat hun vertrouwde bank doet met hun geld”, aldus Anne Hofstede, een van de deelnemers aan de actie.

Volledig scherm De actievoerders aan de Smedenstraat in Deventer legden de klanten en medewerkers van ING niets in de weg. Met een spandoek maakten zij binnen hun punt. © Extention Rebellion

Vorig jaar kondigde ING aan te stoppen met het financieren van nieuwe fossiele projecten. ,,Maar dat betreft alleen directe financiering van projecten zelf, en dat is slechts 10 procent van het totale bedrag dat de bank in de fossiele industrie steekt. De financiering van bedrijven die dat soort projecten ondernemen, gaat intussen gewoon door”, zegt Ernst-Jan Kuiper, vandaag actievoerder in Amersfoort maar in het dagelijks leven klimaatwetenschapper. Hij is aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op het smelten van de ijskappen.

Klimaatakkoord

Harold Reusken van ING zegt in een reactie dat de bank zich vorig jaar heeft gecommitteerd aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, die ertoe moeten leiden dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 a 2 graden aan het eind van deze eeuw. De uitstoot van broeikasgassen zou in 2050 moeten zijn teruggebracht tot ‘netto nul’. ‘Netto nul’ betekent dat de totale uitstoot aan broeikasgassen van een bedrijf of land gelijk is aan de uitstoot die het bijvoorbeeld door bomenaanplant uit de atmosfeer verwijdert.

,,Wij zijn hard bezig onze leningen aan de olie- en gassector daarmee in lijn te brengen. In 2025 zal onze olie- en gasportefeuille 12% kleiner zijn vergeleken met 2019. Dit is een tussentijdse doelstelling op de route naar netto-nul broeikasgasuitstoot in 2050. Onze financiering van kolen zal per eind 2025 nagenoeg nul zijn", zegt Reusken. ,,Daarmee doen we recht aan de wereldwijde vraag naar energie die voor een groot deel nog altijd fossiel gedreven is, én aan de klimaatdoelen van Parijs. Er is namelijk een transitieperiode nodig om van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie over te gaan en wij willen onze klanten graag ondersteunen bij deze transitie.”

In de cel

Al zeven keer eerder voerde Extinction Rebellion (XR) dit jaar actie bij ING, twee keer werd de lobby van het hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost bezet. Elke keer eindigde dat met een nacht in de cel. Maar niet eerder was het op zoveel plekken tegelijk als vandaag.

Volledig scherm Extention Rebellion in actie in de het ING-filiaal in Apeldoorn. © Extention Rebellion