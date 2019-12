Lector jeugdzorg is blij met sluiting Hoenderloo Groep: ‘Dit systeem moet je niet meer willen’

Ruim tweehonderd kinderen verblijven nog in Hoenderloo en Deelen. ,,Dat zijn er veel minder dan eerder. Dat is niet gek, want er gebeurden slechte dingen. Als ik dan concludeer dat het kindermishandeling is, word ik gebeld door de bestuurder, dat ik zijn personeel belaster. Het is stelselmatig al heel lang niet goed in Hoenderloo. Ik ken de laatste drie hoofdbehandelaars persoonlijk. Ze hebben geprobeerd het tij te keren en het is niet gelukt. Het zit in de muren. Daarmee bedoel ik dus ook het personeel. Decennia is het al mis daar. Repressie op deze wijze is niet meer van deze tijd. We moeten naar gezinsvervangende huizen en ‘out of the box’ oplossingen voor deze kinderen toe.”