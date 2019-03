Leeghalen Bosvijver Berg en Bos jaar later dan gepland

Opgefokte overvaller in Apeldoorn en Zutphen volgens politie zelfde man

6:31 De overvallen op de Dekamarkt in Apeldoorn en de Coop in Zutphen zijn vorig jaar februari vermoedelijk gepleegd door een en dezelfde man. Dat sterke vermoeden maakte de politie gisteravond duidelijk in de tv-uitzending van Opsporing Verzocht.