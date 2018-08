Leergeld Apeldoorn-Voorst heeft zaken weer op de rit

Het aantal huishoudens dat een beroep doet op de Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst, groeit door. De organisatie kan dat behappen, stelt het bestuur. Want nadat eerder dit jaar een groep vrijwilligers collectief opstapte, is er nieuwe mankracht.

Stichting Leergeld zorgt er met financiële steun voor dat kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen mee kunnen doen aan schoolactiviteiten, sport en andere bezigheden. Er zijn bijvoorbeeld bijdragen voor schoolreisjes, de aanschaf van een fiets of een sporttenue, of contributie.

In het voorjaar legden dertien medewerkers van de stichting hun werkzaamheden neer. Zij voelen zich 'onbeschoft behandeld'. Het bestuur houdt het er op dat de groep onvoldoende mee wilde bewegen bij digitalisering en andere vernieuwing van de werkwijze.

Bereikbaarheid

Die vernieuwing is nu alsnog doorgevoerd, zegt voorzitter Hiske van den Heuvel. Volgens haar heeft dat er onder meer toe geleid dat de bereikbaarheid is verbeterd. Die is verruimd naar vijf dagen per week, daarnaast waren er de hele zomer spreekuren.

Het is de stichting snel gelukt nieuwe mankracht te vinden. Via vrijwilligersvacaturebank 'Apeldoorn Pakt Aan' zijn inmiddels dertien nieuwe medewerkers aan de slag gegaan. Er staan zelfs mensen op de wachtlijst voor een 'baantje' als vrijwilliger, aldus Van den Heuvel.



Helft

Het biedt Leergeld de mogelijkheid om verder te groeien. Naar schatting zijn er zo'n vierduizend 4000 kinderen in huishoudens met een laag inkomen. Daarvan profiteert nog niet eens de helft van het aanbod van Leergeld. Wel zit dat aantal in de lift. In 2016 hielp de stichting 1205 kinderen, vorig jaar was dat gegroeid naar 1365. Onder meer een speciaal spreekbeurten-project, dat Leergeld aanbiedt bij alle scholen, moet voor bredere bekendheid zorgen. In het komend schooljaar wordt dat verder verspreid.

Inkomsten