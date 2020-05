Leerkrachten De Vliegenier in Apeldoorn staan te popelen om weer te beginnen

‘Heerlijk’ roepen drie leerkrachten in koor, als directeur Ernst Maatman een rondleiding geeft door basisschool De Vliegenier in Apeldoorn. Ze zijn er helemaal klaar voor. Eindelijk weer het contact met de 275 kinderen die de school in de wijk Zuidbroek telt. ,,We staan te popelen.”

In de gang vanaf de centrale ingang van Dalton Sterrenschool De Vliegenier aan het grote speelplein is ‘tweerichtingsverkeer’ ingesteld. Die gang zal vanaf maandag alleen maar worden gebruikt door leerlingen van groep 8, vertelt de directeur. ,,Wij hebben het geluk dat vrijwel al onze lokalen een eigen deur direct naar buiten hebben. Zo gaan de kinderen vanaf maandag rechtstreeks naar binnen. Niet meer allemaal via de gang in deze ingang, of via de twee andere centrale ingangen.”

Quote We hebben ervoor gezorgd dat kinderen uit één gezin dezelfde dag naar school kunnen. Dat was best een hele puzzel. Ernst Maatman, Directeur Dalton Sterrenschool De Vliegenier

Op de vloer zijn her en der in de school op diverse plekken stickers geplakt die nog maar even aan de anderhalve meter afstand herinneren. En in sommige klaslokalen zijn tafeltjes uit elkaar gezet. Het schoolteam heeft ervoor gekozen om kinderen hele dagen naar school te laten gaan. ,,Dat betekent dat het ene deel op maandag, woensdag en vrijdag komt, het andere deel op dinsdag en donderdag. Een week later net andersom. Dat vinden de ouders, voor zover we het hebben kunnen peilen, toch het prettigst. Bovendien kunnen kinderen uit eenzelfde gezin altijd op dezelfde dag naar school. Dat was best even een puzzel,” zegt Maatman.

Maatman is er met zijn team van vijftien leerkrachten helemaal klaar voor. ,,Laat de kinderen maar komen,’’ zegt hij opgetogen. Voor een leerkracht, zo zegt hij, is het gezien de gezondheidssituatie niet verantwoord om naar school te komen. ,,Dat respecteren we. ”Er zijn volgens hem overigens ook enkele kinderen die niet komen. Hun ouders vertrouwen het toch niet helemaal. We gaan daar soepel mee om. Ook de leerplichtambtenaar. Het zijn nou eenmaal uitzonderlijke tijden”.