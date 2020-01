Leerkrachten naar ziekenhuis na brand in Emmaschool Apeldoorn

De brand brak rond 09:45 uur uit op één van de toiletten in het gebouw aan de Thorbeckestraat in Apeldoorn. Een handdoekenapparaat vloog in brand, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De brandweer had het vuur snel onder controle. Wel was er flinke rookontwikkeling, zegt de brandweer. ,,Dat stinkt gigantisch en krijg je niet zomaar weg.”