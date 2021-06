Leerling raakt onwel op basisschool in Apeldoorn en gaat met ambulance naar ziekenhuis

Video Uren na de wedstrijd en het grote feest begint het opruimen van de Oranjero­ton­de

22 juni Hij moet nog even geduld hebben, beseft Richard Nolsen van Circulus-Berkel tegen kwart voor elf ’s avonds als hij naar de Oranjerotonde in Apeldoorn kijkt. Samen met vijf collega’s zal de teamleider ervoor zorgen dat alle toegangswegen en de rotonde weer volledig schoon zijn. Zonder gemor overigens. ,,Dit is waar we goed in zijn en als alles schoon is, geeft dat veel voldoening.”