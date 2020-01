Leerlingen basisschool De Eendracht in Apeldoorn trots op hun rookvrije schoolplein

Blijft Apeldoorn bij eigen vuurwerk­ver­bod nu er voor heel het land strengere regels komen?

Houdt Apeldoorn vast aan een volledig vuurwerkverbod bij de komende jaarwisseling? Nu landelijk ook stemmen opgaan voor strengere regels rond het afsteken van vuurwerk door consumenten, is het de vraag of Apeldoorn alsnog aansluit bij landelijke vuurwerkregels. Of gaan die niet ver genoeg en blijft Apeldoorn bij een allesomvattend verbod?