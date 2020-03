Leerlingen basisschool De Schakel in Apeldoorn doen al ‘grotemensenwerk’ en helpen Omnisport aan ideeën

Nu is het vooral een grote ruimte. Met zitjes en een bar. Aan de muur hangen hangen grote sportfoto's. Er is een eregalerij waar de records van atleten en baanwielrenners in een oogopslag zijn te zien. Oranje is de dominerende kleur in het Sportcafé. ,,Dat kan best anders’’, vindt Ivar. ,,Het zou leuk zijn wanneer kinderen hier kunnen fietsen, zonder dat ze van hun plek komen. En dan ondertussen televisie kunnen kijken.’’