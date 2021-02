Leerlingen bibberen van de kou op deze school in Apeldoorn: ‘Dit is onverantwoord’

Werner Havekes staat bij het Veluws College Walterbosch te wachten op de auto naar huis. Hij wordt zo opgehaald en kletst met wat klasgenoten. De examenleerling uit havo 5 draagt een trui met een colletje eronder. Zijn vriend Dyon Polkamp is ook goed ingepakt. Dikke winterjas en een muts op zijn hoofd. Niets vreemds met deze kou, zou je denken. Maar wel als je je bedenkt dat dit ook in het klaslokaal het beeld is. ,,Het is ijskoud in de klas”, zegt Havekes. ,,Dus ik kleed mij maar warm aan. Wat moet ik anders?”