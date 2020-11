Leerlingen Heuvellaanschool filmen dit jaar de herdenking voor Canada

Het was woensdag Remembrance Day, de dag waarop Canada de oorlogsslachtoffers herdenkt. Vanwege de speciale band met Apeldoorn, is er ook jaarlijks een ceremonie bij het Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument aan de Loolaan. Normaal gesproken met diverse hoogwaardigheidsbekleders, én met leerlingen van de nabijgelegen Heuvellaanschool. Corona maakt dit jaar echter alles anders. ,,We vonden het heel belangrijk om het toch door te laten gaan. Daarom hebben we zelf dit initiatief genomen’’, zegt leerkracht John Simons. ,,Vrijheid is super belangrijk. Er is al zoveel ellende in de wereld...’’