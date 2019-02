Leerlingen KSG blazen stof van Europees Parlement

Het is best spannend, zegt Carel Seffinga. ,,Normaal gesproken doen we dit met leerlingen uit 5 Havo of 5 Atheneum’’, aldus de KSG-docent. ,,Nu met leerlingen uit 3 Havo en 3 Mavo. Voor hen is het minder vanzelfsprekend om hele dagen Engels te praten. Maar ze redden zich prima. Voelen zich verbonden aan de thema's. Er wordt ontzettend hard gewerkt, dat is mooi om te zien.’’