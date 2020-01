Leerlingen van Aventurijn in Loenen kunnen na zomervakantie in ‘boomhutten’ leren

SGP wil ophelde­ring van kabinet over mariniers­ka­zer­ne die mogelijk naar Apeldoorn verhuist

14:20 SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer wil dat staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) tot in detail aangeeft wat de stand van zaken is rond de vestiging van de marinierskazerne in Vlissingen. Volgens onbevestigde geruchten zou Nieuw-Milligen bij Apeldoorn nu in beeld zijn.