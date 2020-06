Leerlingen van Passe-Partout in Apeldoorn springen op speciale vloer, terwijl ze ondertussen leren

Robert van Woudenberg, directeur van het Passe-Partout, is enthousiast over de eerste ervaringen. ,,De kinderen alleen maar te laten zitten en vragen zich te concentreren is niet waar wij voor staan’’, aldus Van Woudenberg. ,,Voor kinderen is stilzitten niet natuurlijk, zij vragen om beweging. Dit is een mooie manier om bewegen en leren te combineren. Zo komen we tot een natuurlijke ontwikkeling, hogere motivatie en meer leerplezier.”