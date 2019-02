Leerlingen van 't Schrijvertje in Apeldoorn vertellen oorlogsverhaal door

Vanaf 2020 meer intercity’s in de spits tussen Apeldoorn, Deventer en de Randstad

8:15 NS gaat het aantal intercity’s op het traject Deventer-Apeldoorn-Utrecht flink uitbreiden. Dat heeft te maken met de groei van het aantal reizigers op die lijn. In de spits gaan drie rechtstreekse treinen per uur rijden. Nu rijdt er nog maar een trein per uur in de spits.